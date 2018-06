Câmara de Mafra adota novo sistema de protocolo

A Câmara de Vereadores de Mafra está implantando gradativamente um novo sistema de protocolo. Para a realização do primeiro protocolo no novo sistema é necessário que o requerente informe o CPF ou CNPJ para cadastro no sistema.

Essa nova ferramenta permite que qualquer cidadão ou entidade, em mãos com o número do protocolo, consulte o andamento do processo acessando o site: camaramafra.atende.net no item: serviços, cidadão, consulta de protocolo.

A Câmara também dispõe do e-mail protocolo@camaramafra.sc.gov.br para envio de protocolos.