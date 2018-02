Câmara de Mafra lança ferramenta digital para divulgar as ações dos vereadores

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Buscando aproximar os trabalhos do Poder Legislativo da população, a Câmara de Vereadores de Mafra conta com uma nova plataforma digital para divulgar os trabalhos dos vereadores: o site Vereador Reconhecido.

A nova ferramenta é gratuita e ajudará os cidadãos acompanharem de perto as ações de cada vereador. No site, os vereadores têm suas próprias páginas que mostram as indicações, os requerimentos, os projetos de leis e as notícias de forma individual. Além disso, também fornece estatísticas em relação ao trabalho desempenhado de cada legislador.

Segundo o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Adilson Sabatke (PP), por se trata de um site gratuito, a nova ferramenta só vem a somar para divulgação do trabalho dos vereadores.

O site já está no ar. Acesse: https://vereadorreconhecido.com.br/cidade/mafra-sc