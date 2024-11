Câmara de Mafra realiza Sessão Solene com homenagens

Na noite de 29 de outubro de 2024, na Câmara Municipal de Mafra aconteceu a Sessão Solene, marcada pela emoção e pelo reconhecimento do trabalho realizado em prol do município. Presidida pelo vereador Sérgio Luiz Severino, a cerimônia contou com a presença de autoridades locais, familiares e amigos dos homenageados, além de servidores públicos e a comunidade mafrense, que acompanharam de perto as homenagens.



Reconhecimento aos Servidores Municipais Aposentados



A sessão homenageou os servidores públicos municipais que se aposentaram entre 2023 e 2024. Durante seu discurso, o prefeito Emerson destacou a importância do trabalho desses servidores, atribuindo a eles uma parcela fundamental do sucesso de sua gestão. “Esse trabalho não foi realizado apenas pelo prefeito, mas sim pelos nossos servidores, em parceria com os vereadores, gerando resultados que a população reconheceu”, declarou o prefeito, que agradeceu aos servidores pelo esforço, especialmente no Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro.



Título de Cidadania Honorária: Reconhecimento a Herbert Gilso Werka e Hélio Dagnoni



Outro momento marcante foi a entrega do Título de Cidadania Honorária de Mafra a Herbert Gilso Werka e Hélio Dagnoni, em reconhecimento às contribuições de ambos para o município. as importantes parcerias estabelecidas por Dagnoni, presidente da Fecomércio e da Confederação Nacional do Comércio (CNC), como as ações do SESC e SENAC que promoveram cursos de capacitação e exames médicos para a população. “Essas parcerias foram fundamentais para o desenvolvimento do município e para a melhoria da qualidade de vida dos mafrenses”.



O presidente da Câmara, Sérgio Luiz Severino, expressou sua gratidão ao homenageado Herbert Werka, lembrando a dedicação de Werka ao município durante seu mandato como vereador e seu trabalho em prol de causas sociais. Em tom emocionado, Severino recordou sua própria trajetória na política, que começou quando Werka o convidou para atuar como assessor jurídico na Câmara em 2014. “Se hoje estou aqui, é porque um dia fui convidado por ele. Gratidão a você, Werka, por sua amizade e por tudo o que fez por Mafra”.



Encerramento e Palavras de Agradecimento



Os vereadores, em seu momento, parabenizaram os agraciados da noite e assim a cerimônia encerrou-se com aplausos e manifestações de agradecimento aos homenageados e servidores, celebrando o legado deixado pelos servidores aposentados e destacando o compromisso dos novos cidadãos honorários em continuar contribuindo para o crescimento e desenvolvimento de Mafra. A Sessão Solene, que uniu homenagem e reconhecimento, reafirmou o valor do serviço público e da dedicação comunitária como pilares para o progresso do município.