Câmara de Mafra realiza solenidade de lançamento da pedra fundamental da nova sede

A Câmara Municipal de Mafra lançou a pedra fundamental de sua nova sede, na Praça Desembargador Flávio Tarvares, na manhã desta quinta-feira (16). A solenidade teve a participação da Presidente Dircelene Dittrich Pinto, o Prefeito Emerson Maas, os Vereadores Vanderlei Peters, Rafael Cavalheiro, David Roeder, Mario Skonieski e demais autoridades.

A construção da nova sede será mais adequada para o atendimento dos munícipes, com mais acessibilidade e espaço mais amplo, terá espaço para um museu e espaço para que os munícipes possam apresentar sua arte e seus trabalhos.

Durante a cerimônia, Emerson Maas afirmou que o local será mais adequado para o atendimento dos munícipes e que o retorno da prefeitura para o local é inviável, “Mafra cresceu, a estrutura do poder público também cresceu, e o prédio não comportaria a prefeitura e todas as secretarias, mas não podemos deixar de lado esse prédio histórico e em conversa com os vereadores, que o local seria perfeito para a instalação da nova Câmara de Vereadores”.

Para o Vereador Vanderlei Peters a importância da acessibilidade para a nova sede da Câmara de Vereadores é muito é fundamental, o lançamento da pedra fundamental é um momento histórico para a cidade e para o Poder Legislativo. “no próximo ano, teremos muitas responsabilidades pela frente, o compromisso é um só, o trabalho com transparência e clareza” completou o próximo Presidente da Câmara.

A Presidente Dircelene em seu discurso enfatizou a necessidade da mudança, “O segredo da mudança é o foco, não luta contra o velho, mas na construção do novo, Sócrates falou essa frase, e é perceptível que Mafra está caminhando a passos largos para um novo tempo, um tempo de trabalho, comprometimento, tempo de luta, para proporcionar o melhor para o munícipe mafrense, é com esse sentimento que acordamos, Legislativo e Executivo em reformar esse patrimônio histórico e torná-lo a nova sede da Câmara Municipal de Mafra”.

Antes do encerramento o Pastor Adonias Monteiro deixou suas palavras abençoando o local e o ato do lançamento da Pedra Fundamenta da nova sede da Câmara dos Vereadores.

Vídeo do Lançamento da Pedra Fundamental.

https://youtu.be/YVLsOBToD6s