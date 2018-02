Câmara de Vereadores de Mafra inicia sessões ordinárias

Na última segunda-feira, 05 de fevereiro, os vereadores retornaram os trabalhos legislativos com a primeira sessão ordinária de 2018 em Mafra. Para prestigiar, o prefeito Wellington Bielecki e o comandante interino da Guarnição Especial de Mafra (Gemfa da Polícia Militar), major Marcelo Pereira, participaram da sessão.

O prefeito Wellington iniciou a fala agradecendo o trabalho em conjunto do Poder Executivo com o Poder Legislativo. Aproveitou a oportunidade para destacar o papel de Mafra no cenário nacional da criação de empregos. Durante seu discurso, o prefeito citou o destaque nacional de Mafra entre as 50 cidades que mais criaram empregos em 2017, indo contramão ao cenário do país. O município aparece na 38ª posição com 1301 novas vagas – a maioria na indústria e comércio. Para finalizar, o prefeito Wellington desejou que a harmonia entre os poderes continue para que o município continue crescendo e se desenvolvendo.

O major Marcelo Pereira destacou a importância da aprovação do projeto de lei Nº01/18 que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar o termo de cessão de uso de veículo com o Estado de Santa Catarina, por meio da Polícia Militar. O projeto será votado na terça-feira, 06 de fevereiro. Segundo o comandante, o automóvel será utilizado para a Patrulha Rural e também possibilitará novos projetos, como a Patrulha Lei Maria da Penha.

O secretário Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania, Marco Antonio Neidorf (Marquinho Colono), também participou da primeira sessão do ano.