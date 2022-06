Câmara de Vereadores de Mafra repassa valor de 100 mil para compra de carro de Bombeiros

No dia 2 de junho o presidente da C├ómara de Vereadores de Mafra, Vande da Farm├ícia, esteve reunido com o Comandante do Corpo de Bombeiros de Mafra Rodrigo Ghisolfi da Silva, para afirmar o comprometimento sobre a doa├ž├úo do valor de R$ 100.000,00 da compra de um ve├şculo. O repasse ├ę feito para o Executivo atrav├ęs do Prefeito Emerson Maas, visto que a C├ómara de Vereadores n├úo tem como destinar o valor diretamente para a institui├ž├úo.

E na tarde de segunda-feira (20) a convite do Coronel BM Marcos Aur├ęlio Barcelos do 9┬║ Batalh├úo o Presidente Vande da Farm├ícia e os vereadores Dircelene Dittrich Pinto, Rafinha Cavalheiro e Valdecir Ant├┤nio Munhoz representado a C├ómara de Vereadores participaram do evento dos Bombeiros.

Efetivamente conforme o comprometimento, o Presidente fez a Entrega do Recurso com o cheque simbólico no valor de R$ 100.000,00 para a compra de uma viatura que ajudará nos trabalhos dos bombeiros.

Em seu discurso falou sobre ÔÇťn├úo medir esfor├žos entre Legislativo e Executivo para atender a entidade que muito trabalha em prol a nossa querida MafraÔÇŁ, na entrega tamb├ęm esteve presente o secret├írio municipal de administra├ž├úo Sr. Adriano Jos├ę Marciniak.

O vereador Valdecir Ant├┤nio Munhoz tamb├ęm fez a entrega do cheque no valor de R$ 400.000,00 referente ├á emenda vinda atrav├ęs do deputado Estadual Valdir Cobalchini para a compra de um conjunto de desencarcerador el├ętrico e EPI┬┤s.

A Solenidade contou ainda com a formatura das escolas envolvidas no projeto ÔÇťBombeiro MirimÔÇŁ, a Promo├ž├úo dos Bombeiros Militares do 9┬║ BBM e tamb├ęm a Promo├ž├úo dos Bombeiros Comunit├írios de Mafra, e ao final o tradicional banho de mangueira nos formandos e promovidos.