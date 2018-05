Câmara de Vereadores decreta ponto facultativo em Mafra

Após nove dias do movimento dos caminhoneiros, o decreto foi motivado pela escassez de combustível e de transporte público, o que inviabiliza a locomoção dos servidores públicos efetivos, comissionados e estagiários

Nesta terça-feira, 29 de maio, o presidente da Câmara de Vereadores, Adilson Sabatke, assinou o decreto legislativo nº 03/2018 que determina ponto facultativo na próxima quarta-feira, 30 de maio, e na segunda-feira, 04 de junho. E também suspendeu as sessões ordinárias de ontem, terça-feira, 29 de maio, e da próxima segunda-feira, 04 de junho.

Após nove dias do movimento dos caminhoneiros, o decreto foi motivado pela escassez de combustível e de transporte público, o que inviabiliza a locomoção dos servidores públicos efetivos, comissionados e estagiários. Além do combustível, outros materiais necessários ao pleno funcionamento do Poder Legislativo começaram a faltar e não há reposição.

Por fim, outros órgãos da administração pública e a Prefeitura de Mafra vêm tomando medidas para diminuir os impactos e manter os serviços essenciais a população.

Lembrando que em 19 de janeiro deste ano, o presidente da Câmara já havia decretado ponto facultativo na sexta-feira, 31 de maio, devido ao feriado Nacional de Corpus Christi na quinta-feira, 30 de maio, por meio do decreto nº 01/2018.

GERENCIAMENTO DE CRISE

O prefeito, Wellington Bielecki, assinou na manhã desta terça-feira, 29 de maio, o decreto nº4120/18 criando o Gabinete de Gerenciamento de Crise.

E recomendável que os postos de combustíveis assegurarem a prioridade para atendimento dos serviços públicos essenciais, como transporte de pacientes, distribuição de medicamentos e outros que podem ser assim definidos pelo Gabinete de Gerencialmente de Crise.