Câmara de Vereadores denomina rua Empresário João Kundlatsch

Na última terça-feira, 11, os vereadores aprovaram o projeto de lei nº 28/2018 que denomina a rua Empresário João Kundlatsch no bairro Vila Nova em Mafra. O autor do projeto é o vereador Valdemar Hoenning.

A rua está localizada próximo as caixas d’água da Casan na rua benemérito Aroldo Schermack, iniciando no lado par da rua Benemérito Aroldo Schermack e com seu término no lado impar da rua Germano Neundorf, no bairro Vila Nova. A rua tem 14 metros de largura.

O homenageado, João Kundlatsch, tem naturalidade austríaca e migrou ainda criança para o Brasil. Sua família desembarcou no porto de São Francisco do Sul em Santa Catarina. Após o desembarque, a família fixou residência em São Bento do Sul. Depois de alguns anos, João se mudou para Mafra, onde casou com a senhora Ana e teve cinco filhos.

Em 1917, João fundou a olaria Kundlatsch. A fabricação de tijolos era feita de forma manual e totalmente artesanal por ainda não existirem máquinas. Da mesma forma, o transporte da matéria prima e a entrega do produto final eram feitas por meio de carroças.

Após alguns anos, a Olaria trocou seu nome para Cerâmica Mafra LTDA, passando a ser administrada pelos seus filhos, já crescidos, que deram continuidade ao legado do Kundlatsch. A empresa Cerâmica Mafra permaneceu atuante até o ano de 2017, completando 100 anos de atividades. Um século de existência contribuindo para o progresso de Mafra.

Segundo o vereador Valdemar, é fundamental valorizar as pessoas que fizeram parte da história de Mafra. Além disso, a nomeação da rua facilita na identificação do local para serviços de entregas e localização em geral.