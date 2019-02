Câmara de Vereadores oficializa escolas participantes da Câmara Mirim

Compartilhar no Facebook

Nesta semana, a Câmara de Vereadores oficializou as escolas participantes da 2ª legislatura da Câmara Mirim. As 13 escolas receberam o edital para as eleições dos novos vereadores mirins e suplentes mirins.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O primeiro passo é a confirmação das escolas nesta legislatura até 28 de fevereiro. Em março, as instituições realizarão as eleições e a posse dos estudantes ocorrerá 28 de março.

O presidente da Câmara Valdir Sokolski (PSB) ressalta a importância da continuidade desse trabalho iniciado em 2018. Para o presidente, os vereadores mirins e os suplentes serão multiplicadores sobre o que é política, a diferença entre os três poderes e, principalmente, a importância de cidadãos participativos.

Conheça as escolas da 2ª Legislatura da Câmara Mirim:

– Escola de Educação Básica Professora Maria Paula Feres

– Escola Agrícola Municipal Prefeito José Schutz Filho

– Escola de Ensino Fundamental Cristo Rei

– Colégio Mafrense

– Escola de Educação Básica Santo Antonio

– Escola de Educação Básica Monteiro Lobato

– Escola Municipal de Educação Básica Evaldo Steidel

– Colégio Excelência

– Escola de Educação Básica Dr. Francisco Izabel

– Escola de Educação Básica Hercílio Buch

– Centro de Educação Municipal Beija-flor

– Escola de Educação Básica Jovino Lima

– Escola de Educação Básica Gustavo Friedrich