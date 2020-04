Câmara decide devolver o antigo prédio da Prefeitura ao executivo

Nesta semana a Câmara de Mafra anunciou a devolução do antigo prédio da Prefeitura para o Executivo Municipal, com o objetivo de reduzir gastos e auxiliar na pandemia do novo coronavírus.

O antigo edifício do Paço Municipal foi repassado no ano de 2018 para o Legislativo, logo a após a mudança de endereço da sede da Prefeitura. O repasse foi feito através de uma concessão para a Câmara de Vereadores, para que o prédio histórico voltasse a ser sede do legislativo municipal.

Uma licitação para reforma do telhado e obras de acessibilidade chegou ser anunciada, mas não foi levada em frente.

A Câmara de Mafra atualmente tem como sede o antigo Centro de Educação Profissional Orlando Carlos Kuenzer, um prédio antigo e sem acessibilidade, onde o legislativo paga aluguel para a União e divide espaço com a Secretaria Municipal de Educação, o que dificulta a realização de obras.

A antiga sede de Prefeitura foi construída em 1937, durante o mandado do prefeito Pedro Kuss, e inaugurada no dia 8 de setembro do mesmo ano durante as comemorações dos 20 anos de emancipação de Mafra. O local também serviu como sede da Câmara de Vereadores.