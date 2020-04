Câmara Mafra divulga novo decreto paralisando as atividades por mais sete dias

Na última terça-feira, 31, o presidente Eder Gielgen assinou o decreto legislativo nº 05/2020 que paralisa as atividades da CMM por mais sete dias

A Câmara Municipal de Mafra (CMM) adotou medidas temporárias para combater a pandemia do coronavírus. Na última terça-feira, 31, o presidente Eder Gielgen assinou o decreto legislativo nº 05/2020 que paralisa as atividades da CMM por mais sete dias.

No decreto, os vereadores e os servidores da CMM podem ser convocados a qualquer instante devido a realização de sessões extraordinárias. Além disto, outros órgãos, como Prefeitura de Mafra e Tribunais, seguem as mesmas medidas.

O presidente Eder Gielgen afirmou o Poder Legislativo Municipal está seguindo as recomendações internacionais, nacional e estadual para prevenção do contágio do coronavírus.