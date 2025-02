Câmara Municipal de Mafra inicia ano legislativo

Compartilhar no Facebook

Após o período de recesso, a Câmara Municipal de Mafra retomou suas atividades legislativas na segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025. A sessão ordinária marcou o início da 20ª legislatura e contou com a presença do vice-prefeito Carlos Alberto Nitz, que representou o Executivo municipal e ressaltou a importância do trabalho conjunto entre os poderes para o desenvolvimento da cidade.

Algumas definições importantes ocorreram neste primeiro momento de retorno como a apresentação das lideranças partidárias e formação das comissões permanentes que atuarão ao longo do ano. Essas comissões desempenham um papel essencial na análise e tramitação de projetos legislativos, garantindo um processo transparente e eficiente. Além disso, diversos requerimentos e indicações foram protocolados, abordando questões prioritárias para a população, como infraestrutura, educação e saúde.

Em sua fala, o vice-prefeito Carlos Alberto Nitz reforçou o compromisso da administração municipal com as demandas da comunidade e destacou a necessidade de uma colaboração harmônica entre Executivo e Legislativo. “O trabalho conjunto entre os poderes é essencial para que possamos atender às necessidades da nossa comunidade e buscar soluções eficientes para os desafios que enfrentamos”, afirmou.

A sessão foi conduzida em conformidade com o Regimento Interno da Casa, promovendo o diálogo entre os vereadores e a população. A presença unânime dos parlamentares reforça o compromisso da Câmara Municipal com a transparência e a eficácia na condução dos trabalhos legislativos.

Com o retorno das atividades, a Câmara Municipal de Mafra convida a comunidade a acompanhar as sessões e participar ativamente das decisões que impactam o futuro do município. O envolvimento popular é fundamental para a construção de uma gestão pública mais democrática e eficiente.