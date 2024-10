Caminhada e palestra marcam o Outubro Rosa em Mafra

O mês de outubro é marcado pela conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo do útero. Nesse sentido, a Secretaria da Saúde de Mafra realizará, por intermédio da Academia de Saúde, no dia 30 de outubro, às 9 horas, palestra de conscientização da importância da prevenção ao câncer de mama, que será proferida pela Educadora em Saúde do Sesc de Florianópolis, Ana Luiza Coutinho.

Na sequência acontecerá a Caminhada “Outubro Rosa”. A concentração para a caminhada será na Hidro Saúde, na rua Jorge Sabatke n°660. A organização do evento convida mulheres acima de 16 anos, que queiram participar e apoiar a causa. Pede-se que usem camiseta rosa e levem água para o percurso.

O evento busca promover a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama através da prática esportiva, caminhada e palestra educativa. Visa ainda aumentar o alcance das campanhas de prevenção, além de promover o autocuidado.

Informações pelo telefone (47) 99113-2486.