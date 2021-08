Caminhão roubado é recuperado pela Polícia Militar de Mafra

Na madrugada desta terça-feira, 3, a Polícia Militar (PM) recuperou um veículo suspeito de ter sido roubado na BR-116, no município de Mafra.

Após receberem informações de que um caminhão estava fora da rota prevista, os policiais deslocaram até o trevo entre a SC-477 e a BR-116 e, no local, depararam-se com o veículo.

Na oportunidade, foi iniciado o acompanhamento. Após cerca de 70 quilômetros, a PM, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, montou uma barreira. Diante da situação, o condutor do caminhão entrou pela contramão no pátio de um posto de combustíveis e, em seguida, os dois ocupantes pularam do caminhão e tentaram fugir, porém foram detidos pelas guarnições.

No interior do veículo foram localizados dois aparelhos celulares e um aparelho bloqueador de sinal de GPS.

Diante dos fatos, os suspeitos e o caminhão foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil em Mafra a fim de que fossem tomadas as providências cabíveis.

