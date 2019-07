Caminhoneiros recebem atendimento na “Parada da Fisioterapia UnC”

Mais de 60 caminhoneiros foram atendidos na segunda edição da “Parada da Fisioterapia” – ação do curso de fisioterapia da Universidade do Contestado, campus Mafra.

A iniciativa foi realizada em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e Arteris Planalto Sul. Os policiais rodoviários convidaram os caminhoneiros a participarem das atividades propostas pelo curso de fisioterapia, compostas pelas seguintes estações de saúde: flexibilidade e medidas antropométricas, cuja finalidade foi avaliar encurtamentos musculares e o risco de desenvolver doenças cardíacas isquêmicas; check pulso em que foi verificado o pulso e suas possíveis anormalidades, sendo que esta simples medida permite identificar irregularidades no pulso cardíaco que podem sugerir doenças como infarto e acidente vascular cerebral; estação da prevenção do câncer de próstata, com o intuito de orientar os caminhoneiros sobre o risco da doença e como pode ser prevenida ou detectada precocemente.

A coordenadora do curso, professora Renata Campos, agradeceu a parceria da Polícia Rodoviária Federal; Arteris Planalto Sul; aos professores da UnC, Rubiane Veiga, Diovana Sartori, Ademir Luz, aos acadêmicos do estágio de saúde coletiva da 7ª fase e à direção de campus.