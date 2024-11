Campanha arrecada 760 pneus inservíveis em Mafra

Um total de 760 pneus foram arrecadados durante a última campanha de coleta de pneus inservíveis, realizada em outubro deste ano. Os materiais arrecadados serão recolhidos pela Reciclanip no início de dezembro.

A campanha foi mais uma ação de prevenção da dengue no município, realizada pela Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Estado de Santa Catarina, por meio da DIVE – Diretoria de Vigilância Epidemiológica e do IMA – Instituto do Meio Ambiente com apoio das Secretarias Municipais de Educação, Esporte e Cultura e de Agricultura e Interior.

Duas ações

Essa é a segunda ação realizada somente neste ano. Na primeira delas, em junho de 2024, mais de mil pneus inservíveis tiveram destinação correta feita pelo município de Mafra. Eles foram recolhidos junto à população, após campanha de separação realizada durante os meses de abril e maio de 2024.