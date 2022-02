Campanha arrecada mochilas e materiais escolares para crianças em situação e vulnerabilidade social

Compartilhar no Facebook

Sete escolas estaduais e três municipais receberam na última semana “As Mochilas de Alícia”, projeto da família da jornalista Michele Bindemann, de Joinville, desenvolvido como forma de superar a perda da filha, Alícia Bindemann Carini, de 5 anos, que morreu vítima de acidente na BR 280, em dezembro do ano passado. O acidente foi causado por motorista embriagado.

O projeto “As mochilas de Alícia” visa arrecadar mochilas e materiais escolares para crianças carentes. “Transformar dor em amor é o objetivo da campanha, como forma de superar o sofrimento com a perda da filha e ainda visa dar suporte a outras famílias que passam pelo mesmo sofrimento”, explicou a mãe Michele. É uma maneira que a mãe encontrou para ver o sorriso marcante do rosto da filha, em outras crianças. E esse projeto de amor já ganhou apoio de famílias no Planalto Norte Catarinense.

A meta inicial era arrecadar material para ajudar 5 crianças, mas o projeto ganhou corpo com a solidariedade das pessoas e já passou de 100 mochilas entregues. Cada mochila contém cadernos, lápis de cor e muitos outros itens escolares. O Projeto iniciou em Joinville e encontrou adesão nos municípios de Florianópolis, São Francisco do Sul, Blumenau, Quitandinha, Rio Negro, Rio Negrinho e Mafra.

Mafra na campanha

Em Mafra “As mochilas de Alícia” já foram entregues nas escolas estaduais Monteiro Lobato, Paula Feres, Santo Antônio, Tenente Ary Rauen, Gustavo Friedrich, Jovino Lima, Cristo Rei e Francisco Isabel e ainda nas escolas municipais Beija Flor, Anjo da Guarda e Vila Nova. Em Mafra, a professora Cristiane Aparecida Grein foi a responsável pelo projeto.

