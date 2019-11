Campanha de coleta de lixo eletrônico arrecadou três toneladas de material

População aderiu ao chamado e levou à Praça Miguel Bielecki itens como televisores, computadores, fogões elétricos, secadoras de roupas, micro-ondas etc.

Compartilhar no Facebook

Dois caminhões munck quase não foram suficientes para recolher todo o material que a população levou à praça ferroviário Miguel Bielecki na tarde de sábado, 09. A campanha de coleta de lixo eletrônico realizada pela Prefeitura de Mafra/Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano em parceria com a Associação Ecológica Mafrense de Catadores de Resíduos Sólidos Recicláveis – RECIVIDA – arrecadou três toneladas de material, desde aparelhos celulares até centrífugas de roupas, todos materiais inservíveis.

DESCARTE CORRETO

Para a gerente de meio ambiente da Prefeitura, Talita Walter, o objetivo de arrecadar resíduos eletrônicos, de informática e eletrodomésticos foi cumprido. A separação e reciclagem de forma adequada já estão sendo realizadas pela Recivida. “O evento superou as expectativas e antes das 14 horas já havia pessoas esperando para entregar material. Isso mostra a preocupação que a população tem com descarte correto e com o meio ambiente”, disse.

A munícipe Cíntia Pigatto compareceu à praça para descartar materiais – ventilador, televisor e computador – e falou sobre esta iniciativa dos organizadores. “Essa campanha é importante para o meio ambiente para descartar em local correto e que não prejudique a natureza. Além disso, estes materiais podem ser reaproveitados”, declarou.

TODO TIPO DE ELETRÔNICOS

Quem passou pela praça durante o evento pôde ver todo o tipo de materiais, como máquina de fazer pão, tablets, notebooks, ventiladores, discmans, câmeras fotográficas, luminárias (sem lâmpadas), telefones, secadores de cabelo, cartuchos de tinta de impressoras, aparelhos de som, computadores, estabilizadores, fios/cabos, fontes, impressoras, celulares, televisores, monitores, liquidificadores, carregadores, fogões, modems (grande quantidade), entre outros eletrodomésticos.

ONDE LEVAR O LIXO ELETRÔNICO

A Secretaria de Meio Ambiente e a Recivida agradecem a participação popular e comunicam que o lixo eletrônico pode ser entregue diretamente na Associação em horário comercial de segunda à sexta-feira. A Recivida fica na rua Teixeira de Freitas, 766, Jardim América.

Mais informações sobre o descarte correto de lixo eletrônico podem ser obtidas na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Mafra pelo telefone: 47 3641-4016.