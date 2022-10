Campanha de coleta em Mafra recolhe mais mil de pneus inservíveis

Os pneus recolhidos serão reaproveitados de forma correta, evitando assim a existência de locais para a reprodução dos mosquitos transmissores da dengue, chikungunya e zika

Os moradores de Mafra aderiram √† campanha de coleta de pneus inserv√≠veis, entregando 1027 pneus inserv√≠veis, sendo 984 de carros, camionetes, caminh√Ķes, motos e bicicletas e outros 43 de patrolas. A campanha iniciou-se no dia 19 de setembro e seguiu at√© o dia 15 de outubro, nas quintas e sextas-feiras em ruas estrat√©gicas em bairros alternados. A coleta de pneus inserv√≠veis foi uma a√ß√£o ¬†realizada pelas Secretarias de Sa√ļde, Obras e Meio Ambiente, com o objetivo de preven√ß√£o √† dengue no munic√≠pio.

Din√Ęmica do recolhimento

Seguindo o cronograma, as Agentes de Endemias da Sa√ļde percorreram os bairros de Mafra coletando os pneus sem utilidade que os moradores depositaram nas esquinas das ruas estrat√©gicas do seu bairro. Foram recolhidos pneus dos bairros Restinga, Vila Ivete, Amola Flecha, Vila das Flores e Vila Solidariedade, S√£o Louren√ßo, Bela Vista do Sul, ¬†Vila Nova, Jardim Novo Horizonte, Imbuial, Jardim do Moinho e Vila Formosa, Centro, Vila Ferrovi√°ria, Vila Argentina, Buenos Aires, Faxinal e Espig√£o do Bugre, Vista Alegre, Nossa Senhora Aparecida e Jardim Am√©rica.

Todos os pneus ser√£o armazenados no Centro de Servi√ßos do munic√≠pio para posteriormente serem recolhidos pela empresa Reciclanip. ‚ÄúOs pneus entregues ser√£o reaproveitados¬†de forma correta, evitando assim a exist√™ncia de locais para a reprodu√ß√£o dos¬†mosquitos¬†transmissores¬†da dengue, chikungunya e zika‚ÄĚ, explicou o secret√°rio da pasta, Pl√≠nio Saldanha.

A Campanha foi realizada pelo Município de Mafra em conjunto com o Estado, Instituto do Meio Ambiente РIMA e Reciclanip.

Fora Dengue

Mafra, somente neste ano registrou 16 focos de larvas. Portanto, é importante continuar evitando o nascimento do mosquito Aedes aegypti. Para isso, é preciso eliminar os lugares que eles escolhem para a reprodução que possam acumular água como vidros, potes, pratos e vasos de plantas ou flores, garrafas, latas, pneus, panelas, calhas de telhados, bandejas, bacias, drenos de escoamento, canaletas, blocos de cimento, urnas de cemitério, folhas de plantas, tocos e bambus, buracos de árvores, além de outros locais em que a água da chuva é coletada ou armazenada.