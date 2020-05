Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada até 5 de junho

Nessa segunda-feira (04), a Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina anunciou a prorrogação da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza (gripe) até o dia 5 de junho.

Após dar início à campanha, no dia 23 de março, a Secretaria Municipal da Saúde já aplicou 9728 doses referentes à primeira etapa, composta por idosos com 60 anos, profissionais da área de saúde e população indígena.

Foram aplicadas 8473 doses dentro da estimativa de 5928 idosos feita pelo IBGE, o que permitiu superar a meta de cobertura vacinal, que atingiu 142,93%. O mesmo ocorreu com a meta estipulada ao grupo de profissionais da saúde, com cobertura vacinal de 122,43%. Vale lembrar que no município a vacinação do idoso foi em domicílio, evitando que o mesmo se deslocasse de sua residência para tomar a vacina.

A segunda fase, que se encerra nesta última sexta-feira, 08, incluiu profissionais de força de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade, caminhoneiros, e profissionais de transporte público (motoristas e cobradores).

PRORROGAÇÃO

Com o anúncio da prorrogação da vacinação, a terceira e última fase da campanha, terá início na segunda-feira, 11, e será dividida em duas etapas:

– Dentre os dias 11 a 17 de maio serão vacinadas crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas até 45 dias e pessoas com deficiência.

– A partir de 18 de maio a 5 de junho as vacinas serão voltadas aos adultos de 55 a 59 anos de idade e professores de escolas públicas e privadas.

O Dia D, que estava programado para este sábado, 09, foi cancelado.

VACINE-SE

A orientação da Vigilância Epidemiológica é quem for tomar a dose deve procurar uma das 10 salas de vacina do município credenciadas, levando a carteirinha de vacinação. As salas estão alocadas nas seguintes Unidades de Saúde da Família:

ESF Ben. Ulla Schneider- Jardim América – Rua José Reitmeyer, s/n. 3642-9291

ESF Ricardo Gregório – Vila Nova – Rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124

ESF CAIC – Avenida das Rosas, 6377 – Vila das Flores. 3642-5586

ESF Ben. Ana Zilda Ruthes – Espigão do Bugre – Rua Ramiro Ruthes, s/n. 3643-5162

ESF Central (temporariamente atendendo na Policlínica Municipal) – Rua Dr. Mathias Piechnick, 55 – 3641-5200

ESF Guilherme Ganzert – Faxinal – Rua José Stoebel Filho s/n – 3643-1008

ESF Edvino Hable – São Lourenço – Estrada Geral São Lourenço – 3643-6074

ESF Ben. José Tauscheck – Vista Alegre – Rua Tupinambás, s/n. 3642-8005

ESF Vereador Edson Luiz Schultz – Restinga – Rua Cirineo Mota Espesin esq. c/ Ben. Paulo Tavares – 3645-1033

ESF Juventino Haas Petters – Bela Vista dos Sul – Rua Primitivo Peters, s/n. 3642-8678.