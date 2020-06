Campanha de Vacinação contra a gripe é prorrogada e segue até 30 de junho

O Ministério da Saúde (MS) decidiu prorrogar, até o fim do mês de junho, a Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe. A medida foi tomada para que os estados atinjam a meta de imunizar, pelo menos, 90% de cada um dos grupos prioritários.

A cobertura vacinal em Santa Catarina está em 65,10% de um público-alvo total de 2.674.128 pessoas. A meta de 90% foi alcançada no grupo dos idosos (123%) e dos trabalhadores da saúde (102%). Nos demais, ainda está abaixo do esperado. O grupo com o menor índice de cobertura vacinal é o das pessoas com deficiência, com apenas 1,99%. Elas foram incluídas na campanha deste ano, assim como os caminhoneiros, motoristas e cobradores do transporte coletivo, trabalhadores portuários e adultos com idade entre 55 e 59 anos.

De acordo com a gerente de imunização da Secretaria de Saúde de Santa Catarina, Lia Quaresma Coimbra, é importante lembrar que a vacina contra a gripe não imuniza contra o coronavírus, mas facilita o diagnóstico da Covid-19. “Como os sintomas das duas doenças são bem parecidos, como coriza, febre, tosse, eles podem ser confundidos. Por isso, quando a pessoa apresenta esses sintomas e está imunizada contra a gripe, fica mais fácil fazer esse diagnóstico”, explica a gerente.

A vacina da gripe imuniza contra três subtipos do vírus que são: influenza A (H1N1); influenza A (H3N2) e influenza B e contribui para que haja redução de casos graves, complicações, internações e, consequentemente, óbitos em decorrência da gripe. A gerente de imunização lembra que a grande maioria dos casos de gripe é leve e acaba se resolvendo de forma espontânea, sem sequelas ou complicações. No entanto, principalmente, nas pessoas que fazem parte dos grupos prioritários, o quadro pode se agravar.

A vacinação segue para todos os grupos prioritários. Basta procurar a unidade de saúde mais próxima e levar um documento de identificação original com foto

Confira abaixo a vacinação, até o momento, dos grupos prioritários em SC:

Grupo População Doses aplicadas Cobertura vacinal Fase 1 Idosos com mais de 60 anos 670.228 824.699 123,08% Trabalhadores da saúde 134.793 138.281 102,59% Fase 2 Forças de segurança e salvamento 23.120 16.621 71,89% Pessoas com comorbidades 490.452 312.758 63,77% População privada de liberdade 16.400 14.672 89,46% Funcionários do sistema prisional 3.981 3.494 87,77% Caminhoneiros 145.893 29.069 19,92% Motoristas e cobradores do transporte coletivo 17.961 5.602 31,19% Trabalhadores portuários 4.277 2.905 67,92% Povos indígenas 11.459 9.207 80,35% Fase 3 (etapa 1) Crianças de 6 meses a menores de 6 anos 470.984 217.836 46,25% Pessoas com deficiência 221.726 4.405 1,99% Gestantes 71.524 32.171 44,98% Puérperas (até 45 dias após o parto) 11.752 6.010 51,14% Fase 3 (etapa 2) Adultos de 55 a 59 anos 303.003 75.256 24,84% Professores de escolas públicas e privadas 76.775 47.870 62,35% TOTAL 2.674.128 1.740.856 65,10%

*Fonte: SIPNI/DATASUS/MS. Dados atualizados às 16h30 do dia 29 de maio de 2020.

Doses recebidas

Santa Catarina já recebeu um total de 2.506.200 doses da vacina contra a gripe, quantitativo que equivale a 93% do total de doses necessárias para imunizar toda a população dos grupos prioritários. Essas doses foram encaminhadas pelo Ministério da Saúde (MS) ao estado em 13 remessas ao longo dos meses de março, abril e maio. Todas as doses já foram encaminhadas aos 295 municípios catarinenses.

Histórico de recebimento de doses



1ª remessa (16/03): 307.600

2ª remessa (23/03): 156.000

3ª remessa (26/03): 228.000

4ª remessa (02/04): 173.600

5ª remessa (08/04): 164.000

6ª remessa (14/04): 140.000

7ª remessa (16/04): 148.000

8ª e 9ª remessas (20/04): 304.000

10ª remessa (30/04): 152.800

11ª e 12ª remessas (04/05): 432.200

13ª remessa (12/05): 300.000

Total de doses: 2.506.200 doses