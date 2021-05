Campanha do agasalho 2021: população poderá doar em ação neste sábado

Poderão ser doados agasalhos, cobertores, roupas de cama e travesseiros para amenizar o frio de famílias em situação de vulnerabilidade social

A Prefeitura e Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, em parceria com a Defesa Civil do município, realizará neste sábado, dia 15 de maio, mobilização para recebimento de doações da Campanha do Agasalho 2021. A mobilização acontecerá no sistema “Drive Thru”, das 9 às 12 horas, na rua lateral da Praça Lauro Mueller (próximo ao ponto de taxi).

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Durante todo o ano são recebidas doações pela Secretaria de Assistência Social, no entanto, a chegada do frio mobiliza a população mafrense que solidariamente separa agasalhos, cobertores, roupas de cama e travesseiros para amenizar o frio de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Para a mobilização da Campanha do Agasalho 2021 em “Drive Thru”, serão adotadas todas as medidas de prevenção em relação à contaminação pela COVID-19.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -