Campanha do Lacre da escola Avencal São Sebastião garante cadeiras de rodas para a comunidade

A Escola Municipal de Educação Básica Avencal São Sebastião, de Avencal de Cima, em Mafra, desenvolve há vários anos, na disciplina de Educação Física, um trabalho com os alunos sobre a sensibilização de ajudar ao próximo e a importância de reciclar e reaproveitar materiais descartáveis auxiliando na preservação do meio ambiente. Desta forma, pequenos lacres são transformados em solidariedade demonstrando que mesmo atitudes simples e pequenas podem mudar a vida de muitas pessoas.

A campanha do lacre de 2017, assim como as demais, foi um sucesso e superou as expectativas. Neste ano em parceria com a empresa Arteris – Auto Pista Planalto Sul, a escola conquistou mais uma cadeira de rodas. Nesta semana a equipe da escola Avencal São Sebastião fez a doação da cadeira de rodas para o posto de Saúde da Comunidade do Avencal de Cima, ficando disponível para as comunidades do Rio da Areia de Cima, Bituva Papuã, Vila Grein, Vila Pscheidt, Avencal São Pedro, Bituvinha, Rio da Areia de Baixo, Avencal do Meio, Uvaraneira, entre outras. A escola também possui mais uma cadeira de rodas na unidade escolar que está à disposição de toda a comunidade.