Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza (gripe) continua em Mafra

A Campanha Nacional contra a gripe (Influenza) vai continuar até o dia 9 de maio. A primeira etapa, com a vacinação de pessoas com 60 anos ou mais, tem como prazo final o dia 15 de abril. No município, será mantido o processo iniciado na semana anterior, no dia 23 de março, com os profissionais da Saúde de Mafra, devidamente identificados, aplicando a vacina em casa. Nesta primeira etapa foram aplicadas ao todo 2.792 doses, totalizando uma cobertura vacinal de 47,10%.

APELO

A vacina não protege contra o COVID-19, mas sim contra a gripe, portanto, a Secretaria Municipal de Saúde conclama a população que faz parte do público-alvo: pessoas com mais de 60 anos, trabalhadores da área da saúde, povos indígenas, professores, profissionais das forças de segurança e salvamento e pacientes com doenças crônicas, crianças de 6 meses a menores de 6 anos incompletos, pessoas entre 55 e 60 anos incompletos, gestantes, puérperas e pessoas privadas de liberdade, a tomarem a vacina, respeitando o cronograma de vacinação. Esta ação visa evitar aglomerações, uma das medidas preventivas contra a disseminação do coronavírus.

O público-alvo da vacinação contra gripe é composto 18.443 e a meta é vacinar 90% até o final da campanha.

Confira o cronograma de vacinação da Secretaria de Saúde de Mafra

de 23 de março a 15 de abril: pessoas com mais de 60 anos e trabalhadores da área da saúde podem tomar a dose.

a partir do dia 16 de abril: o público-alvo é ampliado para professores, profissionais das forças de segurança e salvamento e pacientes com doenças crônicas (hipertensão, diabetes, asma, outras).

a partir do dia 9 de maio: crianças de 6 meses a menores de 6 anos incompletos, pessoas entre 55 e 60 anos incompletos, gestantes, puérperas, povos indígenas, funcionários do sistema prisional e pessoas privadas de liberdade começam a receber a vacina.