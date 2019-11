Campanha Papai Noel dos Correios completa 30 anos de existência

A maior ação de responsabilidade social dos Correios, a Campanha Papai Noel dos Correis, está completando 30 anos de existência. Os Correios de Mafra participa todo ano da campanha para levar alegria às crianças carentes do nosso município.

De todas as cartinhas que os Correios de Mafra recebeu, 200 ainda estão disponíveis para adoção. Se você ainda não adotou ainda dá tempo. Entre os presentes mais pedidos estão bola, bonecas, carrinhos, material escolar. As cartas foram escritas por alunos do ensino fundamental de até 11 anos.

Para adotar, é simples e fácil! Basta ir até a agência localizada na rua Marechal Floriano Peixoto, 148 – no centro da cidade, escolher uma carta e providenciar o presente que deve ser entregue até o final do mês de novembro, no mesmo local onde foi retirada a carta. Depois, os Correios vão encaminhar os presentes para as crianças.