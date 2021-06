Campanha para coleta de embalagens de agrotóxicos será realizada em Mafra

A Prefeitura Municipal de Mafra, por meio das secretarias de Agricultura e Interior, e Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, em parceria com a Acodeplan e Afubra, realizará nos dias 29 e 30 de junho e 01 de julho, campanha de recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos em diversas localidades do interior de Mafra.

As embalagens vazias devem ser lavadas e devolvidas em cumprimento à Lei Federal nº. 9974/00. “Portanto, por lei, os produtores devem devolver as embalagens vazias e devidamente lavadas”, lembrou o secretário de Agricultura e Interior, Adriano Marciniak.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, o objetivo é facilitar a devolução correta das embalagens vazias de agrotóxicos pelos produtores rurais e, assim, reduzir riscos de contaminação dos cursos de água do município. “Com esta iniciativa, muitos produtores podem fazer a devolução, atendendo a legislação e diminuindo os riscos à saúde e ao meio ambiente”, declarou o secretário de Meio Ambiente, Luiz Vidal Junior.

PONTOS DE COLETAS

Para participar e devolver suas embalagens, o produtor terá apenas que levar suas embalagens, INDEPENDENTE DO TAMANHO, até os pontos de coleta indicados, portados de documentos pessoais (Bloco do Produtor Rural e/ou número do cadastro). Os pontos de coleta serão os salões das igrejas das comunidades de: Saltinho do Canivete, Avencal do Saltinho, Augusta Vitória, Bela Vista do Sul, Campina Konkel, Butiá dos Tabordas, General Brito, Butiá do Lageado, Butiá dos Carvalhos, Rio Branco 2, Bituvinha, Rio da Areia de Baixo, Avencal de Cima e Avencal do Meio.

Calendário e Roteiro de Coleta de embalagens vazias de agrotóxicos

DIA 29/06

LOCALIDADE PONTO DE COLETA HORÁRIO Saltinho do Canivete Salão da Igreja 8:30 Avencal do Saltinho Salão da Igreja 10:00 Augusta Vitória Salão da Igreja 13:00 Bela Vista do Sul Salão da Igreja 14:30 Campina Konkel Salão da Igreja 15:30 Butiá dos Tabordas Salão da Igreja 16:30

Dia 30/06

LOCALIDADE PONTO DE COLETA HORÁRIO Bituvinha Salão da Igreja 8:30 Rio da Areia de Baixo Salão da Igreja 10:00 Avencal de Cima Salão da Igreja 13:00 Avencal do Meio Salão da Igreja 15:00

Dia 01/07

LOCALIDADE PONTO DE COLETA HORÁRIO General Brito Salão da Igreja 8:30 Butiá do Lageado Salão da Igreja 10:00 Butiá dos Carvalhos Salão da Igreja 13:30 Rio Branco 2 Igreja da Comunidade 15:00

As embalagens serão levadas para a Acodeplan – Associação dos Comerciantes de Defensivos do Planalto Norte, para destinação final ambientalmente adequada, conforme a lei vigente.