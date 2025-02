Campeonato de futebol Série A 2025 em Mafra já tem chaves definidas

Compartilhar no Facebook

O departamento de esportes da Prefeitura de Mafra realizou na noite de terça-feira, dia 18, o Congresso Técnico do Campeonato de Futebol de Campo – Série A deste ano em Mafra. Na ocasião foram sorteadas as chaves com a presença dos representantes das 10 equipes participantes e definido o sistema de disputa.

O início da competição será no dia 23 de março, com jogos no Estádio Municipal Alfredo Herbst. Às 9h30 a disputa será entre Vasco Bela Vista e Santa Cruz; às 13h30 se enfrentam Butuca FC e Torino FC e às 15h30 jogam América Riomafra e Aliança FC.

O Campeonato terá duas chaves de 5 equipes cada, classificando as duas melhores colocadas de cada chave. As primeiras colocadas de cada chave jogam a semifinal pelo empate.

Equipes participantes

Estão participando no campeonato de 2025 as seguintes equipes: Aliança FC, América Rio Mafra, M.E.C, Ser Bela Vista, Coeio FC, Butuca FC, Torino FC, Santa Cruz FC, Vasco da Bela Vista e Cruzeiro FC.

São as seguintes as chaves sorteadas: