Canceladas viagens da Saúde de Mafra para Tratamento Fora de Domicílio – TFD

A Prefeitura de Mafra informa que as viagens para Tratamento Fora de Domicílio, agendadas pela Secretaria Municipal de Saúde com destino aos municípios de Florianópolis, Penha, Blumenau, Jaraguá do Sul, Pomerode e Joinville, nos dias 1,2, 3 e 4 de dezembro foram canceladas.

O cancelamento se deu devido aos deslizamentos e intercorrências nas Serras de Corupá e Dona Francisca, que estão interditadas e ao transbordo do rio na rota alternativa por Dr. Pedrinho. Mais informações pelos telefones 3641-5213 ou 3641-5260.