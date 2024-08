Candidaturas de Emerson Maas e Carlos Nitz são confirmadas em convenção

Compartilhar no Facebook

Na segunda-feira (05) ocorreu em Mafra a convenção que oficializou a candidatura de Emerson Mass e Carlos Alberto Nitz aos cargos de prefeito e vice-prefeito respectivamente.

O evento ocorreu no London Club e teve a presença de candidatos e também de apoiadores. Durante a convenção os partidos também definiram os candidatos e candidatas à Câmara de Vereadores. A convenção da federação municipal PSDB/Cidadania homologou a participação do grupo tucano e do Cidadania na coligação composta pelos partidos MDB, Republicanos e PP.

Nas eleições 2024 os partidos têm até o dia 15 de agosto para oficializar as candidaturas na Justiça Eleitoral. Antes era necessária a realização de convenções partidárias entre 20 de julho e 05 de agosto. A propaganda eleitoral começa no dia 16 de agosto. As eleições 2024 estão marcadas para o dia 06 de outubro.

Fotos: Divulgação/redes sociais