Cantora riomafrense Ana Simete participa de nova fase do The Voice Virtual

A talentosa cantora riomafrense Ana Simete está participando da nova edição do The Voice Virtual.

Nesta quinta-feira (05) a cantora participa de mais uma eliminatória. Nesta fase quatro integrantes de cada time irão se apresentar por vídeos. O público vota novamente e salva uma voz e o técnico salva duas vozes, deixando na competição um candidato de cada time. Ao final, os times terão apenas três vozes.

VOTE: Os vídeos serão postados às 20h e a votação será das 21 até às 22h no Instagram do The Voice Virtual: @thevoicevirtualoficial

Quem deseja acompanhar o concurso e a votação pode seguir a cantora no Instagram @anasimete e também seguir o @thevoicevirtualoficial, assim quando vierem as próximas fases, Ana estará sempre em contato orientando seus seguidores durante as votações. A votação será de fácil acesso e ocorrerá de maneira simples. Quem deseja apoiar a jovem basta ter uma conta no Instagram.

Ana Jerusa Simete Wantovsky tem 21 anos de idade. É natural de Mafra e atualmente mora em Rio Negro. É estudante do curso de psicologia na UnC e cantora nas horas vagas.

Ao Click Riomafra, Ana comentou como o seu talento musical foi desenvolvido. “Eu canto desde que me conheço por gente, desde bem pequena. Eu sempre amei! Gosto de pensar que eu não escolhi a música, mas sim que ela me escolheu. Eu sempre soube o que eu queria, sempre quis ser cantora. Mas minha família só foi descobrir que eu cantava quando eu tinha 15 anos. Eu passei anos cantando escondida, porque sempre fui extremamente envergonhada, então eu cantava no quarto, no chuveiro, etc. Um dia eu resolvi que eu precisava enfrentar minha timidez se quisesse seguir meu sonho, e decidi enfrentar de maneira radical: a primeira vez que cantei em público foi em um show de talentos da escola. Depois desse dia não parei mais, decidi mostrar para minha família, comecei a me apresentar em eventos, comecei a fazer aulas de violão, teclado, etc. Minha família me apoia muito”, contou.

A jovem cantora resolveu expor seu sonho na internet. Para isso criou um canal no YouTube e também começou a postar seus vídeos no Instagram (@anasimete) e no Facebook. Recentemente lançou a primeira música autoral: “Perdidos”.

Ana também faz covers das músicas da Disney. “As princesas da Disney sempre foram minhas maiores inspirações na música e na vida, e minha paixão por esse universo me trouxe a oportunidade de vivenciar momentos mágicos, de proporcionar essa magia para as crianças e me abriu ainda mais portas. Por isso também participo de vários eventos e aniversários de criança, me caracterizando da personagem e cantando as músicas que correspondem a ela. Para mim é muito gratificante aliar minhas três paixões em um só trabalho: música, teatro e Disney. Não sei se um dia vou chegar onde quero, mas sei que um dia vou dizer que eu lutei pelo que eu queria, e acho que isso é o mais importante”.

Ao descobrir o The Voice Virtual, uma competição de vozes que se passa no Instagram por meio de vídeos, com o mesmo formato do The Voice Brasil, Ana se inscreveu e passou na seleção. Depois de selecionados, o organizador da competição solicitou para que cada participante escolhesse uma música e enviasse um áudio cantando essa música para ele enviar no grupo dos técnicos.

O vencedor do The Voice Virtual ganha um single pela gravadora DG Stúdio e o valor de 500 reais.

Acompanhe:

Perfil The Voice Virtual: www.instagram.com/thevoicevirtualoficial

Perfil de Ana Simete: www.instagram.com/anasimete