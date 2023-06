Capacitação quer promover a Sustentabilidade das Organizações da Sociedade Civil

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra realizará por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, a capacitação “Formas de Promover a Sustentabilidade das Organizações da Sociedade Civil”. O evento acontecerá no dia 14 de julho, das 8h30min às 17 horas, no Centro de Referência de Assistência Social – CREAS. As vagas são limitadas.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 10 de julho, pelo link https://docs.google.com/forms/d/1BAGmxvcAthkVt3GY1N4Ko_GhyqlNbN-R5h4Eu4DppFI/edit?ts=6491fe9b

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Programação

A programação da capacitação será a seguinte:

8h30min: Início/Café

8h45min: Palestra Captação de Recursos e Elaboração de Projetos

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Instrutora: Marli Burato- Confederação Nacional dos Municípios – CNM

10h30min: Palestra Captação de Recursos do Governo Estadual e a Prática da Captação.

Instrutora: Angelita Hack- Servidora Pública Estadual responsável pelo Núcleo de Convênios Região do Planalto Norte.

13h45min: Palestra Redação Oficial e sua Aplicação para as Oscs na captação de recursos

Instrutora: Joyce Zanetti Silva- Jornalista da Prefeitura Municipal de Mafra-SC

15h30min: Palestra Sustentabilidade Financeira e o Papel do Captador de Recursos

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Instrutora: Adriana Nascimento, Assessora de Projetos da Granfpolis, membro da ABCR e vice presidente da Associação de Apoio aos Autistas de Balneário Piçarras.

16h45min: Encerramento