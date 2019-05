CAPS de Mafra realiza a Primeira Feira de Serviços e Atrações: Cuidado em Liberdade

1 de 12

Integração, empatia, valorização da vida e do cuidado em liberdade foram os objetivos da Primeira Feira de Serviços e Atrações: Cuidado em Liberdade. O evento, alusivo ao Dia da Luta Antimanicomial, foi promovido no último sábado, 18, pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Atenção Psicossocial de Mafra – CAPS I Casa Azul, como forma de enfatizar a importância do apoio e do cuidado em liberdade, sem excluir o paciente do convívio em sociedade. Neste ano são comemorados os 32 anos da luta contra os manicômios. Em dezembro de 1987, trabalhadores da saúde mental reunidos na cidade de Bauru (SP) redigiram o manifesto que marcou o início da Luta Antimanicomial no Brasil e representa um marco no combate ao estigma e à exclusão de pessoas em sofrimento psíquico grave e inaugurou uma nova trajetória da Reforma Psiquiátrica brasileira.

PARTICIPAÇÃO

Os usuários dos serviços de saúde mental do município participaram do evento com grande empolgação, expondo e vendendo os seus trabalhos de artesanato. Também foram realizadas apresentações dos corais dos CAPS de Mafra e de Rio Negro, além do grupo de dança Gaúcho Doido, do CAPS de Itaiópolis. A professora Carla Lenhardt, voluntária, realizou um aulão de dança entre os presentes na feira. Também participaram do evento a Secretaria da Assistência Social; a Polícia Militar – com estande focado no Dia Nacional de Combate ao Abuso e Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes; o Sesc – com camarim de pintura para as crianças; a comunidade terapêutica Atena; os voluntários do Amor Exigente; o grupo Eu Empurro essa Causa; o Circo Social; e a fanfarra do Colégio Barão de Antonina.

SERVIÇOS DE SAÚDE

Os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com acadêmicos da UnC e alunos voluntários do Cedup, realizaram atendimentos de saúde como auriculoterapia; testes rápidos de HIV, hepatite e sífilis; vacinação contra Influenza (gripe), além de avaliação e orientação odontológica.

PLANTE ESSA IDEIA

Outra ação realizada durante a feira foi a distribuição de mudas do projeto Plante Essa Ideia, que trouxe ainda orientações sobre plantas medicinais e degustação de chás. Esta iniciativa do CAPS I não se limita à Feira de Serviços e Atrações, sendo que existem mudas disponíveis e os interessados podem buscá-las na sede do CAPS I Casa Azul, na Rua José Boiteux, nº 1138.