CAPS de Mafra realiza oficinas terapêuticas e divulga trabalhos dos usuários

Devido à pandemia e as regulamentações sobre a formação de grupos no espaço físico no CAPS, as oficinas terapêuticas estão sendo confeccionadas pelos profissionais da equipe multidisciplinar e entregues mensalmente no domicílio dos usuários.

O tema da oficina de julho é “Inspiração de boas práticas para a saúde mental”. Dentre os objetivos elencados: a manutenção do vínculo terapêutico; o estabelecimento de rotina e práticas em saúde mental mesmo em domicílio; o desenvolvimento de habilidades socioemocionais como ferramenta para o enfrentamento de dificuldades individuais e o autodesenvolvimento.

Cada paciente recebeu quatro mini-cadernos de inspiração em boas práticas em saúde mental. Sendo elas: a gratidão; o sorriso, a conexão com a natureza; o auxílio ao próximo. Práticas expressivas que podem ser desenvolvidas com seus familiares ou individualmente. Os mini-cadernos foram pintados em aquarela para estimular a visualização e convidar à atividade proposta.Também estão sendo enviadas atividades como quiz cultural com o tema “conhecimentos em cinema”e relativas às festividades julinas.