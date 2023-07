Caps I Casa Azul fez festa junina para seus usuários

Compartilhar no Facebook

A tradicional festa junina do Caps I Casa Azul aconteceu na tarde de quinta-feira, 06, e acolheu usu├írios do servi├žo e seus familiares para participarem juntos da confraterniza├ž├úo. Houve apresenta├ž├Áes de dan├ža e m├║sica, al├ęm de quadrilha, comidas t├şpicas e brincadeiras. ÔÇť├ë um momento importante para que seja oportunizado o protagonismo e confraterniza├ž├úo dos usu├írios e sejam desenvolvidas tamb├ęm habilidades motoras e de socializa├ž├úoÔÇŁ, destacou a coordenadora do Caps, Adriana Moro.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Agradecimentos

A coordenadora agradeceu a todos que contribu├şram para a realiza├ž├úo da festa. ÔÇťAos colaboradores da Secretaria Municipal de Sa├║de que participaram direta ou indiretamente da festividade, alunos do curso de gradua├ž├úo em enfermagem que arrecadaram prendas para as brincadeiras e aos familiares e usu├írios que s├úo a raz├úo do servi├žoÔÇŁ.