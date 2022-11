Caps I Casa Azul sediou “Encontro das Equipes de Saúde Mental do Planalto Norte Catarinense”

Discutir as demandas de saúde mental no pós pandemia e as dificuldades e desafios enfrentados pelas equipes, foram os objetivos do “Encontro das Equipes de Saúde Mental do Planalto Norte Catarinense”, que aconteceu ontem, dia 16, no auditório da Amplanorte. Na ocasião, participaram 53 profissionais que atuam com os equipamentos de saúde mental nos 13 municípios do Planalto Norte.

A sub-diretora da Secretaria Municipal de Saúde de Mafra, Valéria Grossel, representando o secretário da pasta, Plínio Saldanha, destacou a importância do evento e “a alegria de Mafra em poder receber os municípios vizinhos para essa discussão”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Saúde mental em pauta

A coordenadora do Caps I de Mafra e organizadora do evento, Adriana Moro, falou sobre as dificuldades descritas pelos municípios e a necessidade de apoio do Estado. Em seguida, a naturológa do Caps, Helen Jéssica Silva, conduziu a todos a um “importante momento de meditação em movimento por meio da dança circular” – uma das Práticas Integrativas e Complementares (PICS) oferecidas pelo SUS.

A representante da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, Ludmila Malta, destacou a importância do conhecimento das políticas públicas de saúde mental, dos decretos e portarias emitidas pelos órgãos. Também enfatizou a importância do evento e a necessidade do fortalecimento conjunto da região, por meio da criação de uma câmara técnica, a fim de levar as demandas elencadas aos prefeitos e gestores.

O evento foi encerrado com uma confraternização na qual todos puderam falar sobre suas experiências em saúde mental.