CAPS I de Mafra atua na comunidade para melhorar o dia a dia

A psicóloga do CAPS I – Casa Azul, Micheli Krayevski Eckel esteve na Maternidade Dona Catarina Kuss falando com os profissionais da instituição sobre estratégias de manejo adequado a gestantes usuárias de cocaína/crack, bem como com o bebê com síndrome de dependência neonatal. Na ocasião, a profissional destacou a importância de os profissionais de saúde tratarem a dependência química como uma doença.

Na terça-feira, 22, começou no Caps I o “Curso de Pintura em Pano de Prato”, realizado em parceria com o SENAR. O curso se estende durante toda essa semana em período integral e conta com a instrutora Claudete Teixeira. No total, 12 usuários estão fazendo o curso e no final dele recebem certificado de participação.