CAPS I de Mafra divulga agenda de eventos relativa ao mês da Luta Antimanicomial

Desde o dia 1º de maio o Caps I Casa Azul de Mafra vem trabalhando com ações voltadas ao mês da Luta Antimanicomial. Maio é marcado por este relevante movimento para a defesa de tratamentos justos e dignos para pessoas com problemas de saúde mental, que defende a valorização do fator humano e a importância da dignidade.

Este ano as ações serão desenvolvidas em parceria com o Caps de Rio Negro (PR). Dentre as atividades que já aconteceram: participação Caps de Rio Negro na feira do trabalhador no dia 1º, com o tema psicofobia, e a participação do Caps de Mafra na feira dos agricultores vendendo os produtos produzidos pelos seus artesãos. Até o final do mês há diversos eventos já programados.Â

Acompanhe os próximos eventos

– Dia 16 de maio:

Exibição do filme O bicho de sete cabeças, às 14 horas, no Cine Seminário para usuários, familiares e trabalhadores da saúde mental

– Dia 18 de maio:

Passeata conjunta “A luta contra o preconceito continua”. Saída à s 9 horas do lado da Caixa Econômica Federal de Rio Negro indo sentido Mafra até o mural das nações;

Pedágio conjunto, após a passeata, na Praça Central de Rio Negro.

– Dia 19 de maio:

Sarau conjunto poesias e arte sobre o “ser” em liberdade, início à s 14 horas no coreto da Praça Hercílio Luz.

– Dia 31 de maio:

Exposição do Caps de Rio Negro na livraria Prefácio, a partir das 14 horas, em Rio Negro.Â

Outras ações durante o mês de maio:

– Exposição itinerante “Ser mulher em liberdade do Caps de Mafra” nas repartições públicas de Mafra

– Participações nas rádios de Rio Negro e Mafra falando sobre a importância do dia 18 de maio – Dia Nacional da Luta Antimanicomial.