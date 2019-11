CAPS I de Mafra é referência em Saúde Mental

No último dia 25 de outubro, o CAPS I de Mafra recebeu a visita de profissionais e usuários do CAPS II da cidade de Jaraguá do Sul. A visita interativa teve como objetivo integrar os serviços, vislumbrar novas possibilidades de cuidado em liberdade, assim como idealizar a reintegração de usuários.

Ao todo foram recebidas 44 pessoas na comitiva, composta por usuários e alguns profissionais do CAPS II de Jaraguá do Sul, acompanhados da enfermeira Denise Thum, coordenadora de saúde mental daquele município. Os visitantes foram recebidos pelo Grupo “Loucos por Música”. Também puderam apreciar um delicioso lanche e receberam atendimento com auriculoterapia, carro chefe dos tratamentos com Práticas Integrativas e Complementares (PICS) em Mafra.

Durante a visita, os visitantes foram levados até a Comunidade Terapêutica Novo Amanhecer (ATENA), que é parceira da rede de saúde mental de Mafra, afim de conhecerem o espaço, bem como as práticas realizadas no tratamento de usuários naquela unidade.

De acordo com a coordenadora do CAPS de Mafra, Adriana Moro “No ano passado visitamos o CAPS II de Jaraguá do Sul com nossos usuários do serviço, foi uma oportunidade única de reintegração social. Este ano, retribuindo os cuidados a nós dispensados, pudemos também partilhar um pouco da nossa experiência no município“.

