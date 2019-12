CAPS I de Mafra inicia as comemorações de fim de ano

1 de 11

Na noite da última segunda-feira (03), os usuários do Caps I de Mafra foram presenteados pela Pizzaria La Formassa com rodízio de pizzas e massas – a equipe e os familiares também puderam participar. De acordo com a coordenadora, Adriana Moro, “a noite foi incrível, com muita conversa, alegria, descontração, celebrando mais um ano de reabilitação”.

O objetivo da confraternização foi o de proporcionar a ressocialização, ocupar todos os espaços da sociedade, afinal “todos temos o direito à liberdade, bem como de sermos tratados com dignidade e respeito”.

Na última semana, também foi realizada a Celebração de Ação de Graças na Capela do Lar São Francisco de Assis, com apresentação musical do grupo “Loucos por Música”, realizando a interação em rede com usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, da Secretaria Municipal de Assistência Social.

ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES 2019

No dia 13 de dezembro, às 13h30, haverá também o encerramento das atividades do CAPS I Casa Azul, com a presença do Papai Noel, lanche especial, sorteio de brindes e apresentação musical dos usuários.