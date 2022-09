CAPS I de Mafra lembra da importância da manutenção da saúde mental no Setembro Amarelo e durante o ano todo

Lema da Campanha do Setembro Amarelo é “A vida é a melhor escolha!”

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I Casa Azul é um dos principais dispositivos de saúde mental do município de Mafra e neste mês do Setembro Amarelo convida a toda a população a pensar sobre quais motivos as pessoas devem ser gratas em suas vidas; como podem melhorar a sua própria saúde mental e das pessoas que estão ao redor e como podem conseguir ajuda se não estiver bem mentalmente.

Dessa forma, o CAPS tem como função principal a reabilitação psicossocial. A coordenadora do CAPS, Adriana Moro, explica a atuação do Centro junto à comunidade. “Este serviço de saúde atende pessoas com sofrimentos mentais graves e persistentes. Podemos citar como exemplo indivíduos com problemas ligados ao consumo exagerado de álcool e outras drogas, pessoas com diagnóstico de esquizofrenia, transtorno bipolar e depressão, os quais precisam de suporte pessoal e familiar, pois algumas vezes não conseguem manter as atividades normais da vida”, disse. Vale lembrar que a equipe do CAPS de Mafra tem como objetivo devolver autonomia aos usuários e promover saúde mental.

Acesso aos serviços

Podem ser atendidos no Caps I – Casa Azul pessoas residentes no município de Mafra com idade acima de 12 anos, geralmente encaminhados pelos outros serviços da Rede – ESFs, Policlínica, Núcleo Materno Infantil, UPA, entre outros. O CAPS funciona também como via para acolhimento, atendendo situações de urgência (situação de risco menor que exige intervenção em curto prazo, dias ou semanas) na saúde mental, também as relacionadas à ideação suicida, funcionando das 7 às 17 horas , de segunda a sexta-feira, sem fechar para o almoço. “Cada paciente acolhido será atendido em sua individualidade e uma equipe multidisciplinar planejará o seu tratamento, que pode envolver ou não o atendimento médico ou outras abordagens”, declarou Adriana.

O CAPS faz atendimento em grupo e individuais, possui grupos terapêuticos para dependentes químicos, programa de apoio aos familiares, grupo de atividades de vida diária, grupos terapêuticos para produção de artesanatos visando a geração de renda, também reabilitação psicossocial através da dança, atividades físicas, terapias integrativas, como auriculoterapia, acupuntura, arteterapia, reiki e música, atendimento médico e de enfermagem, serviço de psicologia, terapia ocupacional, pedagogia, naturologia e serviço social.

Reintegração social

O CAPS promove passeios de reintegração social, atividades culturais, cursos para reposicionamento no mercado de trabalho em parceria com outras instituições, alfabetização e acompanhamento de adolescentes em fase escolar, ações de apoio e atendimento conjunto com as Estratégias de Saúde da Família, além de acompanhamento domiciliar quando necessário, participação na feira da cidade uma vez ao mês para auxiliar na comercialização dos produtos dos artesãos da instituição, assim como participa de palestras em escolas e empresas do município.

Em casos de emergência

É importante salientar que nos casos de emergência (situação de risco grave que exige intervenção imediata em minutos ou horas) onde exista risco elevado de auto-agressividade (comportamento suicida, por exemplo) ou heteroagressividade (comportamento agressivo contra terceiros) recomenda-se acionar o SAMU (192) ou o Resgate dos Bombeiros (193). Casos que envolvam violência física deve-se acionar a polícia (190).

Setembro Amarelo

Trabalhando diariamente com diversas situações, a coordenadora destaca a importância do mês de prevenção ao suicídio. “O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. No ano de 2019, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morreram no mundo em decorrência de suicídio. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia, sem contar com os casos subnotificados”, concliu a coordenadora.

Peça ajuda

Ligue para o número 188. O Centro de Valorização da Vida (CVV) faz acolhimento e atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.