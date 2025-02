Carnaval do CCI anima foliões em tarde de festa e integração

O clima de festa tomou conta do London Club na tarde de quinta-feira, 27, quando aconteceu mais uma edição do animado Carnaval do Centro de Convivência do Idoso (CCI). O evento, promovido pela Secretaria Municipal da Assistência Social, reuniu foliões que se divertiram ao som das tradicionais marchinhas e de ritmos mais modernos, garantindo momentos de alegria e integração.

Além dos participantes do CCI, a festa contou com a presença especial dos grupos do CAPS e da AMADEV, que trouxeram ainda mais energia para a tarde. Como já é tradição, o concurso de maior bloco premiou os três primeiros colocados, incentivando a participação com muita criatividade e espírito carnavalesco.

Bons momentos

Os foliões capricharam nas fantasias e participaram de diversas brincadeiras preparadas especialmente para tornar a tarde ainda mais animada. Adriano Mazeika, do CAPS I, disse que achou interessante a integração das instituições neste carnaval. “É muito legal para nós do CAPS fazermos atividades externas”, disse. Já Cleonice da Silva e Souza, da AMADEV, comentou que gosta de participar, pois é divertido. “O pessoal da AMADEV gosta de participar e quando são convidados ficam mais felizes ainda”. Para os integrantes do CCI, é mais um evento que promove o entretenimento e a confraternização. Creuza Aparecida da Costa falou que participa para se alegrar. “Vim para espairecer. Dançar é diversão, é bom para não ficar deprimida”.

O evento foi um sucesso, reafirmando o compromisso do CCI em proporcionar momentos de lazer e integração para os idosos e demais participantes, fortalecendo os laços de amizade e promovendo o bem-estar de todos os envolvidos.

A Secretária Danielle Kondlatsch destacou a importância deste encontro entre as instituições participantes. “É uma alegria podermos proporcionar mais uma vez este Carnaval do CCI, que promove um ambiente festivo, organizado e acolhedor. Agradeço a participação de todos que vieram se divertir com a gente”, finalizou a secretária.