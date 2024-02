Carnaval do CCI de Mafra reúne cerca de 180 idosos

Com¬†o objetivo¬†de¬†proporcionar¬†momentos de¬†alegria, divers√£o¬†e a promover a integra√ß√£o entre os¬†participantes do¬†Centro de Conviv√™ncia do Idoso, aconteceu na tarde de quinta-feira, no London Club, mais um Carnaval do CCI, reunindo cerca de 180 foli√Ķes. O¬†evento¬†¬†foi¬†realizado pela Secretaria Municipal da¬†Assist√™ncia Social, por meio do¬†Centro de Conviv√™ncia do Idoso¬†e contou com a participa√ß√£o dos grupos do CAPS e da¬†AMADEV.

Como n√£o podia faltar, os¬†¬†foli√Ķes participaram¬†de desfile de m√°scaras de carnaval com medalhas para 1¬ļ, 2¬ļ e 3¬ļ lugares. Tamb√©m usaram¬†fantasias ¬†e muita criatividade. Diversas brincadeiras foram preparadas para garantir a divers√£o dos idosos.

Vocês são muito especiais

O Prefeito Emerson Maas esteve no local e disse ser uma satisfa√ß√£o estar vivendo esse momento de alegria, de festa e¬†de¬†confraterniza√ß√£o. ‚ÄúVoc√™s sabem que s√£o muito especiais e queremos interagir sempre mais. Por isso neste ano teremos bastante atividades a serem realizadas, como a gincana interbairros, almo√ßo do dias dos pais, dia das m√£es e dos av√≥s, al√©m do¬†almo√ßo¬†de final de ano,¬†como j√° vinham sendo realizados,¬†mas queremos programar muitas outras atividades para a terceira idade‚ÄĚ, afirmou destacando que os idosos ¬†j√° fizeram ¬†muito pela cidade de Mafra. ‚ÄúPor tudo que fizeram e contribu√≠ram para que Mafra chegasse onde chegou, voc√™s merecem todo nosso prest√≠gio, nosso respeito e nossa admira√ß√£o. S√≥ tenho a agradecer ao trabalho de todos e contem sempre conosco‚ÄĚ, concluiu.

A Secret√°ria Danielle Kondlatsch ¬†deu as boas vindas aos participantes e agradeceu a presen√ßa de todos. ‚ÄúAgrade√ßo a alegria e¬†as boas energias de voc√™s, que me ensinaram a gostar de carnaval‚ÄĚ, declarou.