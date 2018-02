Carnaval para terceira idade é realizado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Com o objetivo de promover a integração entre os idosos que são atendidos e participam das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) foi realizado no dia 09, sexta-feira, às 14 horas, um baile de carnaval com direito a marchinhas, fantasias e muita animação. Boa parte dos cerca de 200 idosos usuários dos programas participaram da tarde de diversão.

RESPEITO

A Secretária da pasta, Kátia Borges Saliba, deu às boas-vindas aos foliões e explicou que a partir de 05 de março a Secretaria divulgará o cronograma de atividades para este ano, já desejando um bom divertimento a todos. “Vocês nos dão uma lição de vida muito grande, além de palavras de esperança”, disse, retransmitindo as palavras do Prefeito Wellington Bielecki: “ele trata com carinho e respeito os assuntos que se referem às pessoas da terceira idade do nosso município”.

ANIMAÇÃO EM BLOCO

Com ou sem fantasia a diversão foi a mesma. Pelo menos para o bloco “anos 60”, composto pelas amigas do Grupo da 3ª idade Paula Banack: Claudete Heyse, 84 anos, Maria Joaquina Lemos, 74 e Jacira Rosa, 59. Com fantasias inspiradas na década de 60, as três contaram suas lembranças de carnavais passados. “Eu pulava no Zeppelin, no Rio Negrense, na Vila Nova”, contou Jacira. Já Maria Joaquina disse que pulava quando morava em Campo do Tenente/PR. O detalhe que ela revelou é que os óculos usados na atual fantasia são originais dos anos 60. Só Claudete lembrou que não pulava o Carnaval, mas que nos últimos anos tem brincado nos bailes promovidos pelo SCFV.

A presidente do Grupo da 3ª idade Amizade, do km 9, Ludovina Müller Liebl, 82, que há mais de 20 anos participa de ações voltadas à idosos, contou que as terças-feiras são “sagradas”, pois sempre tem atividades na sede do Serviço. Quanto à movimentação do dia, disse: “o salão está enfeitado e espero que todos participem”, convidando os amigos a se juntarem ao baile carnavalesco.