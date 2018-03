Carnês do IPTU 2018 de Mafra começam a ser entregues pelos Correios

Cota única vence em 10 de abril com 10% de desconto

Os carnês de IPTU 2018 já estão sendo entregues em Mafra. O pagamento da cota única, com 10% de desconto deverá ser feito até o dia 10 de abril. Esse também será o vencimento da primeira parcela, para quem optar pelo parcelamento em cinco vezes, porém sem o desconto. Neste ano o pagamento do IPTU poderá ser feito na Caixa Econômica, Banco do Brasil, Sicoob ou nas agências lotéricas.

O secretário de Fazenda e Planejamento, Enalto de Oliveira Gondrige explicou que caso o boleto não chegue às residências até o início de abril, o contribuinte poderá imprimi-lo pelo site da Prefeitura (www.mafra.sc.gov.br) link “Cidadão Web” ou dirigir-se à sede administrativa. Ele ressaltou que no caso de não pagamento, o débito será inscrito em Dívida Ativa e consequentemente, enviado para protesto em cartório. No caso de pendências anteriores, o secretário orientou que se procure a Diretoria de Controle Tributário. “Lá o contribuinte poderá parcelar em até 24 vezes os débitos anteriores”, disse.

DÚVIDAS

No site da Prefeitura o cidadão encontra “IPTU 2018 – Tire suas dúvidas”, onde constam perguntas e respostas sobre o assunto. A Prefeitura de Mafra fica na Avenida Prefeito Frederico Heyse, 1386 – Alto de Mafra. Telefone: (47) 3641-4000.