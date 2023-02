Carnês do IPTU 2023 de Mafra já estão sendo entregues pelos Correios

Cota única com desconto de 10% vence dia 15 de março

A Prefeitura de Mafra informa que os carnês do IPTU 2023 já estão sendo entregues pelos Correios, aos contribuintes residentes em áreas de abrangência de entrega. Caso o cidadão não receba até o dia 5 de março, pode consultar os valores e emitir as guias para pagamento através do site do município www.mafra.sc.gov.br pelo link http://nfse1.publica.inf.br/mafra_eiptu/ ou em caso de dúvidas, entrar em contato com a Prefeitura, no Departamento de Controle Tributário pelo telefone (47) 3641-4028.

Prazos e vencimentos

O IPTU deste ano terá vencimento para cota única, em 15 de março de 2023, com desconto de 10%. O contribuinte que optar pelo parcelamento poderá quitar seu IPTU em até 10 parcelas, com o primeiro vencimento em 15 de março de 2023, terminando em 15 de dezembro de 2023.