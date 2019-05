Carreata em favor do presidente Bolsonaro também aconteceu em Mafra

Compartilhar no Facebook

Na tarde deste domingo (26), militantes pró-Bolsonaro, realizaram em Mafra uma carreata em favor do presidente. A manifestação também tinha como objetivo demonstrar apoio à reforma da Previdência e ao pacote anticrime, medidas que estão tramitando no Congresso Nacional. Segundo os organizadores, cerca de 300 pessoas participaram da movimentação.

O ato em Mafra seguiu a agenda de manifesta√ß√Ķes pr√≥-governo que foram marcadas para acontecerem neste domingo em resposta ao protesto do √ļltimo dia 15, que levou milhares de estudantes e professores as ruas contra o corte de verbas na educa√ß√£o.

A concentração partiu da praça Miguel Bielecki e percorreu as principais ruas da cidade com os militantes segurando faixas e cartazes a favor do governo federal.