Carro colide em canteiro central na Avenida Nereu Ramos

Por volta das 10h desta segunda-feira, as Guarnições das viaturas ABTR-100, ASU-467 e AR-47, acionadas pelo COBOM, deslocaram até a Avenida Nereu Ramos para atender acidente de trânsito (colisão automóvel contra objeto fixo).

No local a equipe se deparou com o acidente no qual envolveu-se o veículo: GM Omega GLS com Placas de Mafra-SC, conduzido por masculino, que encontrava-se fora do veículo, deambulando pelo local consciente e orientado e evadiu-se do local, sendo na sequência abordado e detido por Guarnição da PMSC. Ainda no interior do veículo estava o passageiro masculino de 37 anos, que encontrava-se consciente, orientado, apresentado ferimento lacerante no crânio, (região frontal).

Após imobilização e atendimento pré hospitalar, o paciente foi encaminhado pela Guarnição da viatura ASU-467 até o Hospital São Vicente de Paulo de Mafra para avaliação médica. Em seguida as Guarnições das viaturas ABTR-100 e AR-47, retornaram ao Quartel, permanecendo o local aos cuidados da Policia Militar – GEMFA (Guarnição Especial de Mafra).