Casa da Cultura de Mafra ganha muros revitalizados

A Casa da Cultura de Mafra começou o ano de 2020 recebendo melhorias na sua parte externa, com uma demonstração de amor ao trabalho, dedicação e voluntarismo. A Associação Amigos da Cultura Mafrense adquiriu tintas para pintura dos muros e calçadas, mas a mão de obra foi feita pelo professor de música – teclado, violão e okulele, Amauri Stock Schneider.

Schneider cedeu seu tempo livre em favor da instituição onde atua há cerca de seis anos como instrutor, pintando pessoalmente toda a extensão dos muros laterais e calçadas da Casa da Cultura.

A Secretária de Educação, Esporte e Cultura de Mafra, Estela Maris Bergamini Machado, agradeceu a iniciativa da Associação e parabenizou o instrutor pelo desprendimento e doação de seu tempo. “São pessoas como Amauri Schneider que nos motivam a darmos sempre o melhor no atendimento aos alunos e às famílias mafrenses”, declarou.

A vice-presidente da Associação, Bernadete V. L. Drapala, agradeceu o trabalho e a dedicação do Instrutor. “Somos imensamente gratos pelo trabalho de doação feito por Amauri Schneider, que não mediu esforços e dedicou seu tempo de lazer em prol da comunidade”, concluiu.

AINDA HÁ VAGAS

A Associação Amigos da Cultura Mafrense comunica que ainda há vagas para as oficinas de teatro, desenho, música, fios, reciclagem, fuxico, feltro e dança. As inscrições podem ser feitas no Departamento de Cultura, na Rua Felipe Schmidt, 494 (fundos) diariamente no horário das 8 às 12h e das 13h30 às 17h, e nas segundas, quartas e sextas-feiras, das 13h30 às 21h. O custo da mensalidade será de R$ 40,00 para aulas de 1 ou 2 horas de duração e de R$ 50,00 para aulas com duração de 3 horas.