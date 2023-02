CASAN abre novas vagas de estágio em Mafra

A CASAN está divulgando novas vagas de estágio. O candidato deve ter no mínimo 16 anos e estar cursando ensino médio, técnico ou superior.

As vagas para o ensino médio destinam-se às seguintes cidades: Águas Mornas, Alfredo Wagner, Antônio Carlos, Barra Velha, Biguaçu, Braço do Norte, Chapecó, Florianópolis, Içara, Itá, Laguna, Lontras, Mafra, Palhoça, Rancho Queimado, Rio do Sul, São Cristóvão do Sul e São José.

Para o ensino técnico, há uma vaga sendo disponibilizada ao munícipio de Florianópolis, na área de Edificações.

As vagas de estágio para o ensino superior são destinadas às cidades de Florianópolis, nas áreas de Química e Ciência Contábeis, e Criciúma, nas áreas de Química e Engenheira Química.

Para mais informações acesse Estágios CASAN ou entre em contato com estagio@casan.com.br

Banco de Talentos

A CASAN também conta com um Banco de Talentos para Pessoa com Deficiência (PcD). Currículos devem ser enviados para o e-mail estagio@casan.com.br com o assunto “Candidato para vaga PcD”