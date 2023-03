Casan e Prefeitura de Mafra alertam sobre ligações irregulares no sistema de esgoto

Enquanto não estiverem concluídas as obras de esgotamento sanitário, não devem ser feitas ligações na rede

As obras de esgotamento sanitário em Mafra estão acontecendo na área central da cidade que compreende a Bacia 4 – acesse AQUI o cronograma de obras. Na semana passada, nas Vila Argentina e Ferroviária foram realizados e concluídos os serviços de implantação da rede, porém, esta foi apenas a primeira etapa. “Enquanto a estação de tratamento de esgoto (ETE) e as demais redes não estiverem concluídas, o esgoto doméstico não pode ser ligado”, explica o chefe da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento – Casan de Mafra, Honório Fragoso.

Ligações irregulares

Em Mafra já foram constatadas cerca de quatro ligações irregulares residenciais, utilizando a rede recém-construída, sendo os proprietários notificados por esta infração. De acordo com Honório, não há interligação da rede com a estação de tratamento e tão pouco destinação correta dos resíduos. “Depois de todas as etapas concluídas, entramos na fase da pré-operação da estação, para efetivo tratamento de esgoto e destinação. Ao mesmo tempo, a Casan irá orientar cada morador como proceder com a ligação de seu esgoto na rede”, disse, enfatizando que o munícipe deve esperar pela liberação da Casan para realizar o procedimento. Deve-se destacar que nas localidades onde há edificação permanente urbana e rede de esgoto disponível, de acordo com a Lei Federal do Saneamento 11.445/07, a conexão à rede é obrigatória e um dever do usuário.

Vale lembrar que irregularidades em ligações de esgoto podem prejudicar o bom funcionamento das redes da cidade e comprometer a eficiência dos serviços de coleta e tratamento do esgoto à própria população. Casos de vazamento a céu aberto e transbordamentos podem ser causados por ligações irregulares ou outro tipo de problema, como por exemplo, quando o esgoto é lançado incorretamente na rede de drenagem de água da chuva. Neste caso, em vez de ser conduzido para a estação de tratamento, ele pode ser despejado em rios e córregos, poluindo os mananciais. ”O importante é que, ao se constatar esses tipos de situação, entrar em contato com a Casan, ou com a Prefeitura de Mafra/Departamento de Desenvolvimento Urbano ou Ouvidoria Municipal,” lembrou Honório.

Canais de comunicação

– CASAN Mafra – telefone: (47) 3642-3133

– Prefeitura de Mafra/Departamento de Desenvolvimento Urbano – (47) 3641-4020

– Ouvidoria Municipal – (47) 3641-4067 e 99206-5116.